Canaltay: Kamudaki yozlaşmaya çare bulmak zorundayız!

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, yaptığı açıklamada ülkede yaşanan ciddi ahlaki sorunlara dikkat çekti.

Canaltay, yolların bozulması, aydınlatmaların yanmaması, eğitim ve sağlık sistemlerindeki aksaklıkların düzenlenmesi gibi icraatlarla halkın huzur ve güveninin sağlanabileceğini belirtirken, ahlaki çöküntünün işleri zorlaştırdığını ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi'nin ülkedeki güçlü atılımların altında imzası bulunduğunu vurgulayan Eroğlu Canaltay, partinin yönetim ve tabanının da yozlaşan ortama çözüm bulma sorumluluğu olduğunu söyledi.

Canaltay açıklamasında, "Hem icraatlarla halkımızın huzur ve güvenini yeniden tesis etmeliyiz, hem de kamudaki yozlaşmaya çare bulmak zorundayız. Bu birikim UBP içerisinde vardır. Yeter ki, bu durumu kabullenelim ve çare aramaya başlayalım. Halkımızın da bizden beklentisi budur." dedi.