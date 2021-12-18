Canaltay: Karmel Kasırgası’ndan Limanların etkilenmesi beklenmiyor!

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18/12/2021

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Canaltay: Karmel Kasırgası’ndan Limanların etkilenmesi beklenmiyor!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay, Kıbrıs’ta beklenen Karmel Kasırgası ile ilgili Kıbrıs Arena’ya açıklama yaptı.

Canaltay, gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Canaltay, Girne ve Gazimağusa Limanlarının kasırgadan etkilenmesinin beklenmediğini, olası bir etkilenme halinde ise limanların kapatılacağını ve Limandaki gemilerin halatlarının sağlamlaştırılacağını ifade etti.

18/12/2021 13:40
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TAGS: Karmel Kasırgası, liman, haber
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