Canaltay: KKTC’nin dijital dönüşüm başlatmasının zamanı geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, KKTC Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulaması için Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yapılan tanıtımda bir konuşma yaparak KKTC’nin dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Covid-19 sebebi ile karantinaya girmesi gereken kişilerin, karantina sürecini belirlenen lokasyonlarda geçirmesini sağlayan uygulamanın tanıtım etkinliğine Başbakan Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve bürokratlar katıldı.

Konuşmasında “gelişen Dünyada ve özellikle pandemi sürecinde dijitalleşmenin önemi herkes tarafından tartışmasız olarak anlaşılmıştır” diyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, bu sebeple KKTC yöneticileri ve bürokrasisinin modern çağa ayak uydurmasının zaruri hale geldiğini ifade etti.

“Genç Cumhuriyetimizin dijital dönüşüme acil ihtiyacı olduğu tüm kesimler tarafından dile getirilmekte ve bizden çeşitli konularda ivedi çözüm beklentisi içerisindedirler” diyen Bakan Canaltay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dijital devlet vizyonunu ortaya koyarak halkımıza 7 gün 24 saat hizmet verecek altyapılar kurgulama zamanımız gelmiştir. Bu sayede kamu hizmetleri dijitalleştirilecek ve elzem durumlarda devlet kurumlarında en az sayıda çalışan ile hizmetlerin devamlılığını sağlayabilme şansını yakalayabileceğiz. Halkımız da ihtiyaç duyacağı hizmetleri elinde taşıdığı akıllı telefonlar aracılığı ile hızlıca ve kesintisiz olarak alabilecektir.”

Canaltay, KKTC’nin dijital dönüşümünü başlatmasının zamanı geldiğini, hayatı kolaylaştıracak uygulamalar ve internet altyapısının modernizasyonun ise dijital dünyanın “olmazsa olmazı” olduğunu belirtti.

“Türkiye bu anlamda dünyada örnek bir ülke konumuna gelmiştir. Anavatanın desteği ile KKTC bu adımları hızlıca atarak e-devlet, e-sağlık uygulamalarını en kısa sürede devreye almalı ve vatandaşa çok hızlı ve kesintisiz hizmet verme modeline geçmelidir” diyen Canaltay, tüm devlet kurumlarında sıfır kağıt kullanımı ile halkımıza hızlı ve sürekli hizmet verme imkanı yakalarken, minimum karbon ayak izi bırakan bir KKTC oluşturulmasının hiç de zor olmayacağını aktardı. Canaltay, “Bu sayede ülkemize ithal girdi olan kağıt israfının önüne geçerek de çevreye duyarlı gençler yetiştirmeye katkı sağlamış olacağız” dedi.

Bakan Canaltay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bütün bunları yapmak ve hızlı yol almak için hükümetteki biz yöneticilere, muhalefete ve kamu bürokrasisine önemli görevler düşmektedir. Dijital dönüşüm ile ilgili yasaları bir an önce düzenleyip yürürlüğe alarak geleceğin KKTC’sini hep birlikte modelleyebilir, daha müreffeh bir ülke konumuna getirebiliriz. Bu sayede yeni yeni iş kolları oluşturarak gençlerimizin güzel adamızdan yurtdışına çalışmaya gitmelerini durdurabiliriz.

E-devlet altyapısı ile halkın hizmet alma anlayışını dijital alışkanlıklara dönüştürebilir, dijital şirketler kurulmasını sağlayabiliriz. Yeni girişimlerin önünü açarak gençlerin; Tasarım, Mühendislik, Yazılım Teknolojileri, Patentler geliştirmelerini sağlayabilir ülkemizde bulunan yabancı öğrenciler üzerinden bu üretilen ürünleri diğer ülkelere pazarlayabiliriz.

Örneğin:

5G teknolojileri ve buna bağlı teknolojiler,

Dijital Bankacılık uygulamaları,

DataCenter yapıları,

Call Center uygulamaları,

Oyun Teknolojileri,

Yazılım ve Robotik Tasarımlar ,

Yapay Zeka uygulamaları,

BioTeknoloji… gibi birçok yeni iş kollarının gençlerimiz tarafından benimsenmesi ve buna bağlı olarak ürünler hizmetler geliştirmesi sağlayabiliriz.

Bugün de işte bu vizyonumuzun ilk adımı olacak, ülkemizin dijital dönüşümüne önemli ölçüde öncülük ve örneklik teşkil edecek “Güvende Kal” uygulaması ile karşınızdayız.”

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12/04/2021 15:32