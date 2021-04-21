Canaltay, KTTO Heyetini Kabul Etti

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyetini kabul etti. 

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21/04/2021

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Canaltay, KTTO Heyetini Kabul Etti

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyetini kabul etti. 

Görüşmede pandemi sürecinde sektörün yaşadığı sıkıntılar ve çözümleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Canaltay’ı tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi. 

Deniz, “e-devlet projesinin KKTC için olmazsa olmaz olduğunu, bir an önce hayata geçirilmesi konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile iş birliği yapmaya ve gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını” ifade etti. 

Bakan Canaltay da KTTO’nun bakanlığın sorumluluğunda bulunan konulardaki sıkıntıların giderilmesi için göreve geldiği ilk günden çalışmaya başladıklarını, bundan sonra da özellikle ortak konularda eşgüdüm ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. 

21/04/2021 16:49
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TAGS:  Turgay Deniz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Canaltay, KTTO
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