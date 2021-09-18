Canaltay: Limanlardaki pandemi tedbirlerinin kusursuz olması için çalışıyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile Ercan Havalimanında gözlem ve denetlemelerde bulundu.

Ülkeye son dönemlerde öğrenci girişleri ile birlikte ciddi yolcu girişi de olduğuna dikkat çeken Canaltay, bu nedenle hava ve deniz limanlarındaki pandemi tedbirlerinin kusursuz olması için çalışıldığını söyledi.

Canaltay, Ercan’a inen dolu bir uçağın, ortalama 25 dakikada sağlık denetim işlemlerinin tamamlandığını ve muhaceret işlemlerine geçildiğini belirterek, “Bu süre son derece makul ve muadil havaalanlarındaki sürenin çok altında. Yolcular da bu hız ve uygulamadan memnun. Bunu yerinde görüp, gözlemledik. Sağlık Bakanımız sayın Ünal Üstel ile birlikte alınan tedbirlerin ciddi bir şekilde uygulandığını görmek memnuniyet verici” dedi.

Ercan Devlet Havaalanı’nda görev alan sağlık, muhaceret ve diğer tüm görevlilere teşekkür eden Canaltay, bakanlığına bağlı personelle uygulamanın kusursuz olması için emek vermeye devam edeceğini söyledi.

Bakanlık personeline de teşekkür eden Canaltay, açıklamasının sonunda yolculara da çağrıda bulunarak, “Bu tedbirler hem ülke insanı hem de yurt dışından ülkemize gelen herkesin sağlığı için önemli. Sabırla bu süreci hep birlikte aşacağız” dedi.

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18/09/2021 08:27