Canaltay: Mağusa Limanı için yerli yatırımcıları güzel projeleri var

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, bakanlık olarak güzel işlere imza attıklarını, yapılamayan işlerle birlikte zamanın yetmediği projeler de olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Toplu taşıma konusunda zamanımız yetmedi. Bürokratlarımız Türkiye’ye giderek oradaki modelin buraya nasıl uyarlanabileceği konusunda çalışma yaptı. Hatta geçen hafta Türkiye’den bir heyet ile toplantı yaptık. Çalışmalar başladı. Toplu Taşıma Master Planı’nın altyapısı hazırlanıyor. 23 Ocak’tan sonra bu konuda da adım atacağız.”

Ulaşımdaki diğer gelişmelere de değinen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, yeni Ercan Havalimanın önümüzdeki yaz aylarında tamamlanmasının beklendiğini, pandemiden dolayı düşen gelirler ve geciken siparişler nedeniyle söz konusu gecikmenin yaşandığını belirterek “Çok ciddi boyutta masraf var ancak sekiz sene oldu. Sekiz senede tamamlanmayacak bir proje değildi. Türkiye'de havalimanları birkaç ayda tamamlanıyor. İstense biterdi” ifadelerini kullandı.

Deniz Limanları konusunda da konuşan Canaltay, yerli yatırımcıların bu konuda çok güzel projeler sunduğunu, kendisinin de yerli yatırımcının önünü açma taraftarı olduğunu belirtti. Canaltay, yük limanı olarak işletilen Gazimağusa Limanı’nın Kalecik’e taşınması, Serbest Limanın Mesarya’ya aktarılmasıyla birlikte Gazimağusa Limanı’nın turizm limanı olarak kullanılması yönünde bir düşünce olduğunu ancak bu konunun hükümet kararına tabi olması nedeniyle 23 Ocak’tan sonra hangi modelin uygulanacağının ortaya çıkacağını belirtti.

Halk UBP’ye güveniyor

Canaltay, 23 Ocak’taki seçimlerine giden sürecin ekonomik sıkıntılar ve pandeminin gölgesinde geçtiğini belirterek tüm bunlara rağmen UBP’ye duyulan güven nedeniyle halkın mühür ile desteğini vereceğini kaydetti.

Canaltay, “UBP olarak bugüne kadar yaptıklarımız var. Hatalarımızdan da ders çıkararak iktidar olmak için yollardayız. Halkımızın da bize olan inançları nedeniyle mühürleriyle bize destek olacaktır. En büyük partiyiz. Anketler de bunu gösteriyor. Ekonomik yatırımların önünü açan, halk ile içi içe olan tek partiyiz. İnanıyorum ki halkımız yine bize güvenip destek verecek. 23 Ocak’tan sonra da çok çalışmaya devam ederek toplumun önünü açmamız gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.

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11/01/2022 16:00