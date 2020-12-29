Canaltay: Meclis’te barış ve huzurun devamını istiyorum…

UBP Meclis Grubu’nun oylaması sonucu Meclis Başkanlığı için aday gösterilen UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, “Eğer Pazartesi günü Meclis Başkanı seçilirsem ve eleştirdiğim şeyleri kendim yaparsam halkın bu konuda bana tepki göstereceğini biliyorum” dedi.

UBP’nin Meclis Başkan adayı Resmiye Canaltay, BRT’de yayınlanan 50+1 programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Meclis Başkanlığı belirleme sürecinde, kendisi ile ilgili bazı haberlerin anımsatılması ve kırgınmısınız diye sorulması üzerine Canaltay, “Kırılmadım zaten alıştık yıllardır. Çok da umursamadım. Önce bir lafa bakarım laf mı diye sonra söyleyene bakarım adam mı diye. Bir şey söyleyeceksen çık ve adam gibi isim vererek söyle. Çıkıp iftira atanları adam yerine koymam” dedi.

Mevzuat ve yasal eksikliklerin bu tür olaylara olanak sağladığını ifade eden Canaltay, “İsteyen isteyene istediğini söyleyebiliyor. Göreve gelmemiz halinde bu konulara da eğilmek istiyorum” diye konuştu.

Canaltay soru üzerine, “Diğer aday arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemiyorum ama kendisine bu konuda bir çıkar sağlamak isteyenlerin iftiraları olduğunu düşünüyorum. Bu parti içi bir meseledir ve partinin uhdesindedir. Ben bir kadın olarak kadın kotasına karşı olan bir siyasiyim. Sırf kadın olduğunuz için değil bir vizyonunuz varsa bu yola girmelisiniz. Maalesef Ülkemizde hala kahvehane siyaseti devam ediyor. Kadınların böyle bir ortamda isimlerini duyurmaları daha zor. ” şeklinde konuştu

Canaltay, “ Eğer Pazartesi günü Meclis Başkanı seçilirsem ve eleştirdiğim şeyleri kendim yaparsam halkın bu konuda bana tepki göstereceğini de biliyorum. Halkın önünü açacak yasaları gündeme getirmeliyiz” diye ekledi.

Başkanlık süreci ile ilgili mevzuatın sorulması üzerine de Canaltay, “ Grup içinde kapalı bir oylama yapıldı. 11-5-3 şeklinde bir seçim oldu. UBP olarak birlik ve beraberlik içerisinde 4 Ocak Pazartesi günü Meclis Başkanlığı seçimini yapıp Meclis Başkanlığı’nı alacağız. Başka aday çıkmayacağını da biliyorum. Kabinede bir kadın yok ama Meclis Başkanı bir kadın olacak. Meclis Başkanı yüce bir makam. Bakan olsaydım bu derece heyecanlanır mıydım bilemiyorum. Bakanlıktan çok daha önemli bir makam” dedi.

Canaltay, Meclis’te barışın ve huzurun hakim olması için çalışacağını, önemli yasaları gündeme getirmek için ciddi uğraş vereceğini sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



29/12/2020 19:21