Canaltay: Partimizle büyüdük, partililerimizle büyüdük

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Ulusal Birlik Partisi’nin 46’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlandı.

Resmiye Eroğlu Canaltay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Partimiz Ulusal Birlik Partisi, bugün 46 yaşında. Hayatımın tamamı, Ulusal Birlik Partisi sevgisi ve partililerimizle geçti. Partimizle büyüdük, partililerimizle büyüdük.

Ulusal Birlik Partisi'ne bir nefer, yeri geldiğinde aldığım yetkilerle yönetim saflarında hizmet ettim. En büyük gururum ise, makam, mevki ne olursa olsun, UBP'nin bir neferi olmak.

Ulusal Birlik Partisi, bu ülkenin en kritik süreçlerinde hep sürükleyici oldu. Son yapılan mahalle, köy, bucak, ilçe kongrelerimiz de göstermiştir ki, bu ülkenin en büyük gücü partimizdir.

Bu birlik ve beraberliğimizi daha nice 46 yıllar sürdürerek, ülke insanına, anavatan Türkiye ile birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Partimizin 46'ıncı yılını kutlarken, bu güne kadar partimize emek veren, bayrağı bu güne kadar taşıyan herkese sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunarım. En büyük gücümüz, ulusal birliğimiz. Buna sonuna kadar sahip çıkacağız.

#bizbirliktegüçlüyüz”

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11/10/2021 15:04