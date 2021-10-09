Canaltay: Posta Dairesinin Önündeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, 9 Ekim Dünya Posta Birliği’nin kuruluş yıl dönümü ve Dünya Posta Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Canaltay, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk Postalarını kurmasıyla birlikte haberleşme alanında kendi kendine yeten bir konuma geldiğini, ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkenizde de posta yolu ile haberleşmenin ikinci plana itildiğini belirtti.

Canaltay, son iki yıldır küresel mücadelenin odağındaki Kovid-19 salgını nedeniyle e-ticaretin artması ile birlikte posta hizmetlerinin günlük yaşamda önemli bir yer tutmaya başladığını kaydetti. Canaltay, Posta Dairesi’nin e-ticaret konusunda verdiği hizmetin kapsamının, haksız izolasyon nedeniyle daraldığını ve verilen hizmetin istenilen düzeye gelmesine engel olduğunu belirtti.

Posta Dairesi’nin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Canaltay, "Bu konuda verilen mücadelenin, çalışanlar tarafından desteklenmesi halinde başarıyla sonuçlanacağına olan inancım tamdır" dedi. Bakan Canaltay, "Bu vesile ile Posta Dairesi'ne emek vermiş ve vermekte olan tüm posta çalışanlarının Dünya Posta Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı.

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09/10/2021 16:24