Canaltay: T izni verilmesi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, son günlerde “bakanlığın ‘T’ izni dağıttığına” dair iddialar üzerine açıklama yaparak, görevde olduğu süre boyunca tek bir “Taksi T” veya “Turistik T İzni” verilmediğini ve konunun hiç bir zaman gündeme alınmadığını söyledi.

Bakan Canaltay’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Son günlerde gerek Meclis kürsüsünden gerekse medyada ortaya atılan “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ‘T’ izni dağıtıyor” iddiası asılsızdır.

Görevde olduğum dokuz aylık süre boyunca “Taksi T” veya “Turistik T İzni” verilmemiş, verilmesi de hiç bir zaman gündemimizde olmamıştır.

Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır toplanamayan, göreve atanmamdan altı ay sonra toplanan ve bugüne kadar sadece beş toplantı gerçekleştiren İzin Kurulu, salgın nedeniyle güdeme alınamayan feragat yoluyla devir başvurularını ve diğer rutin işleri sonuçlandırmıştır. Söz konusu toplantılarda tek bir "Taksi T İzni" veya "Turistik T İzni" verilmemiştir.

Bugüne kadar suistimal edilen, siyasi rant aracı olarak kullanılan ve taşımacılık sektörüne büyük zarar veren “T izinleri” konusunda duruşumuz nettir. Tüm paydaşların üzerinde mutabık kaldığı bir düzenleme yapılmadıkça, yeni “T izni” verilmesi konusu bakanlığın gündeminde olmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

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25/11/2021 21:13