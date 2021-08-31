Canaltay: Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canlatay KKTC'deki kıyıları tehdit eden Suriye’deki petrol sızıntısına müdahale için Türkiye yetkilileri ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz dedi

Canaltay'ın açıklaması şöyle:

Suriye’de başlayan ve kıyılarımıza doğru ilerleyen petrol sızıntısı nedeniyle tüm kurumlarımızla birlikte alarmdayız. Kıyı Emniyeti gemimiz bariyerlerle birlikte yarın sabah olay yerinde olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ile temas halindeyiz. Bu çerçevede Mersin, İskenderun, Botaş ve Taşucu Liman başkanlıkları bölgesinde bulunan yetkilendirilmiş acil müdahale firmalarının deniz araçları ve kirliliğe müdahale ekipmanları, deniz bariyeri, sıyırıcı, portatif depolama tankları hazır hale getirilmiş olup, bu unsurlardan 2 deniz aracı halihazırda Adana Ceyhan'dan uzman personel ve gerekli müdahale ekipmanı ile hareket etmiştir. Ciddi bir mücadele süreci bizi bekliyor. Kurumlarımızla birlikte hazır olma adına Başbakanlıkta bir kriz merkezi oluşturuldu.

Kıyı Emniyet, olaya müdahale için hazır. İlk etapta tespitimiz yarın sabah itibarı ile güçlü bir mücadele bizi bekliyor. Hazırız. Hem kendi gücümüz ve uzmanlarımız hem de Türkiye’den gelen heyetle birlikte beklenmedik felaketin en az hasarla kıyılarımızdan uzaklaşması için mücadele edeceğiz.

Halkımızda oluşan ciddi endişenin farkındayız.

Teyakkuz halindeyiz ve gerekenin yapılması için Başbakanlıkta oluşan kriz masası etrafında hareket planı belirleniyor. Hızlı ve etkili bir müdahale için Türkiye yetkilileri ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de bizlerle temas içerisinde. Gerekli görülmesi halinde, BM, AB ve Güney Kıbrıs ile temasa geçilecektir. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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31/08/2021 07:42