Canaltay: Türkiye’den acil müdahale ve atık toplama gemileri yolda

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, petrol sızıntısı nedeniyle Türkiye ile işbirliği içinde olduklarını açıkladı. Canaltay Türkiye'den beş kişilik ekibin geldiğini ve İHA'lar ile bilgi toplandığını kaydetti.

Bakan Canaltay, "tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde bölgedeki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Canaltay'ın açıklaması şöyle:

Bölgemize yaklaşan felaketin, kıyılarımıza ulaşmadan bertaraf edilmesi için, Anavatan Türkiye ile yoğun bir çaba içerisindeyiz. Tüm kurumlarımızın bölgede seferber olduğu, GKK Sahil Güvenlik, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. ihtiyaç duyulan deniz araçlarını sağlıyor. Aynı şekilde, Kıbrıs Türk Petrolleri, Alpet, AKSA ve Kıb- Tek ellerinde bulunan müdahale bariyerlerini bölgeye sevk ettiler. Türkiye’den gelen beş kişilik uzman ekiple sürekli olarak toplantı halindeyiz. Şu anda bölgede yapılan çalışmaları şöyle özetlemek istiyorum: Anavatan Türkiye’ye ait İnsansız Hava Araçları (İHA) bölgede uçuş yaparak gerekli müdahalenin yapılması için ön bilgi topluyorlar. Ekipler, römorklar aracılığı ile İHA’lar tarafından belirlenen koordinatlara yönlendiriliyor. Son bilgimiz, kirli yakıtın Sahile en yakın olduğu nokta 10 mil. Ana kirlilikten kopup kıyılarımıza doğru gelen 1.5 mil uzunluğunda ve muhtelif genişlikteki kirlilik bariyerlerle toplanarak bertaraf ediliyor. Türkiye’den acil müdahale ve atık toplama gemileri Nene Hatun ve Seyid Onbaşı yolda. Başbakan sayın Ersan Saner’in de açıkladığı gibi cuma günü bölgede olacaklar. Bu sürede, tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde bölgedeki çalışmalarımız devam edecek. Bu sürede büyük bir çaba ortaya koyan tüm ekiplere teşekkür ederim. Uluslararası bir sorun olan kirliliğin kıyılarımıza ulaşmadan ortadan kaldırılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, maddi manevi desteği ile yanımızda olan Anavatan Türkiye yetkililerine teşekkürlerimizi sunarım. Biliyorum, zor olacak ama, bizden kaynaklanmayan ve herhangi bir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceği bu devasa sorunla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız.

Bu habere tepkiniz:



31/08/2021 18:09