Canaltay: UBP Genel Sekreterliği’ne aday değilim!

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Genel Sekreterliği’ne aday olmayacağını yineledi. Canaltay, bugün bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Canalatay, UBP Genel Sekreterliği’ne daha öncede belirttiği gibi aday olmayacağının altını çizdi. UBP Genel Sekreterlik yarışında yarışacak olan arkadaşlarını başarılar dileyen Resmiye Canaltay, “Her şeyden önce partimizin geleceği, birliği ve bütünlüğü esastır” dedi.