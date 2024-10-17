Canaltay ve Evren adaylığı reddetti

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17/10/2024

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Canaltay ve Evren adaylığı reddetti

Bahadır Ayna

Cumhuriyet Meclisi başkanlık seçimine ilişkin UBP’den sürpriz bir isim çıktı. UBP grup toplantısında en yüksek ikinci oyu alan Ziya Öztürkler, göreve hazır olduğunu söyledi. UBP grup toplantısında söz alan Resmiye Canaltay kendisinin aday olmak isstemediğimi vekillere bildirdi. Ardından Başbakan Üstel, her vekilin bir kağıda 2 isim yazmasını istedi. Kağıtlar açıldığında en yüksek oyu Kutlu Evren aldı ancak Evren geçen defa 26 ret oy aldığını ifade ederek aday olmak istemediğini söyledi Kağıtlarda en yüksek ikinci oyu alan Ziya Öztürkler ise göreve hazır olduğunu kaydetti.

17/10/2024 13:39
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