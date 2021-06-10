Canaltay: Yerli firmalar yol ihalesine katılabilmeli

Haber Kıbrıs-Özel

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Günaydın Haber Kıbrıs programına telefon bağlantısıyla katılarak Ankara’da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Canaltay, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı görüşmeden bahsetti.

Canaltay, mevkidaşı ile yapılan görüşmede KKTC’de yapılacak yol yatırımlarında açılacak ihalelere yerli müteahhitlerin de katılabilmesini istediklerini söyledi.

Canaltay, köy yolları ile ilgili 322 kilometrelik ihalenin Türkiye’de açıldığına işaret ederek, 2021-2030 KKTC Master Planında mutlaka yerli firmaların da yer almasını istediklerini ifade etti.

KKTC altyapısının tamamlanmasının 2030 yılına kadar bekleyemeyeceğini anlatan Canaltay, çalışmaların öne alınması gerektiğini mevkidaşıyla paylaştığını kaydetti.

Köy yolların yapımına başlanacak olmasına olumlu bakılması gerektiğini savunan Canaltay, “Köy yolları projesinin yanında 150 kilometre daha yol yapılması ve KKTC firmalarının da bu işleri yapmasını masaya yatırdık. Fiyatların eşit olması konusu gündeme geldi. Her dairenin bir çalışma grubu oluşturulacak. Karşılıklı istişareler olacak” dedi.

Ülkenin ihtiyacı olan kalkınmanın yapılması gerektiğine dikkat çeken Canaltay, “Destek alabileceğimiz tek yer Türkiye’dir. Çıkış kapımız Türkiye’dedir. Gerçeklerimizi ve yapacaklarımızı anlatmamız lazım. Sonuç odaklı çalışmamız ve projeleri takip etmemiz gerekiyor. Altyapı konusunda Türkiye’nin vizyonu ve projelerinden faydalanacağız. Dijitalleşmede ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Canaltay ayrıca telekomünikasyon çalışmaları konusunda yaptıkları görüşmelerden de bahsederek, “Daha hızlı ve kesintisiz internet için telefon altyapısı, fiber optik ve 4 G konusunda yatırımlar yapılması önemlidir. Şu an 3 G ülkenin ayıbıdır. Alt yapı çalışmaları kapsamında fiber optik döşenmeli çalışmalar tamamlanınca 4.5 G-5 G ihalesine çıkılmalı. Bakanlık olarak hazırız” diye konuştu.

Canaltay, yeni projelerden ziyade yarım kalan projeleri toparlayıp yollarına devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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10/06/2021 10:01