Canaltay'dan 1 Mayıs mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Resmiye Canaltay, ağır bir dönemden geçmekte olunduğunu ifade ederek dünyada olduğu gibi KKTC'de de ağır salgın koşullarının emekçi kesimi etkilemekte olduğunu söyledi.

Bakan Canaltay'ın açıklaması şöyle;

Ağır bir dönemden geçmekteyiz. Zor koşullar ekmeğini üreterek kazanan herkes için daha da ağır hale gelmekte, üretimi daha da zor koşullarda yapmamızı sağlamaktadır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağır salgın koşulları emekçi kesimi etkilemektedir.

Bize düşen, üretimin önünü açacak, işsizliği değil, istihdamı artıracak çalışmalar ortaya koymaktır.

Bu zor dönemde görev alan hükümetin bir ferdi olarak, tüm çabamız bunun içindir. Ülkemizin refah seviyesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Böylesi bir ortamda 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nı kutlamak çok daha anlamlı.

Bu simge günde ülkemizin daha iyiye gitmesi için üreten, emeğini, bilgisini ve tecrübesini ortaya koyan herkesi kutlarım.

Zor koşulların ortadan kalkması için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz aynı zamanda ekmeğini adeta taştan çıkaran ülke insanımızın daha refah günler görmesi içindir.

Birlikte mücadele etmeye ve emek ortaya koymaya da devam edeceğiz.

1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı kutlu olsun.

Bu habere tepkiniz:



01/05/2021 10:29