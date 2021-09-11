Canaltay’dan duygusal MTG paylaşımı

Mağusa Türk Gücü başkanı olduğu dönemde bir rekora imza atan ve 6 şampiyonluk ile lig tarihinin en çok şampiyonluk kazanan başkanı konumundaki Derviş Eroğlu’nun kızı Resmiye Eroğlu Canaltay, MTG süper kupa şampiyonluğunu duygusal bir mesajla kutladı.

Babası nedeniyle MTG içerisinde büyüyen, maç kaçırmayan Canaltay, mesajında takım efsanelerini de andı.

Başkan Koral Bozkurt ve Teknik Direktör Ali Oraloğlu’nu kutlayan Canaltay’ın mesajı şöyle:

Kulüp binasında büyüdük, hisarın tozunu yuttuk.

Her efsanesini ailemizin bir ferdi gibi gördük.

Şimdi, mazisi büyük başarılarla dolu Mağusa Türk Gücü’nde bayrağı devralan gençler, gururumuz olmaya devam ediyor.

Kulübe büyük emek veren Başkan Koral Bozkurt, efsane futbolcu ve teknik direktörümüz Ali Oraloğlu ve tüm futbolcularımızı kutlarım.

Süper Kupa MTG taraftarına kutlu olsun.

Yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar dilerim.

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11/09/2021 10:29