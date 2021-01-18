Canaltay'dan, Sennaroğlu'na tebrik

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Resmiye Canaltay, Meclis Başkanlığı’na seçilen UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu'nu tebrik ederek “Seçimler olur biter, kırgınlıklar olmaz demiştim" mesajını verdi.

Resmiye Canaltay'ın açıklaması şöyle:

“Seçimler olur biter, kırgınlıklar olmaz demiştim. Meclis Başkanlığı’na seçilen partimiz İskele milletvekili Önder Sennaroğlu’nu tebrik ederim. Aslolan partimiz UBP ve UBP’li gibi davranmaktır. Bu gururu ömür boyu yaşamaya devam edeceğim. Partimize hayırlı olsun."

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18/01/2021 21:38