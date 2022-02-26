Canan Ergüder: Benim için en büyük destek oldu

Meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Canan Ergüder'den sevindiren haber gelmişti. Ergüder kanseri atlattı. Bir projeye katılan ünlü oyuncu, tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Canan Ergüder, kanseri atlattı. Tedavinin başında saçlarını kazıtan oyuncu "Peruk kafama yaklaştığı an nefes alamıyor gibi hissettim. Saçımı kaybetmek benim için kabul edilemez bir hale dönüştü" demişti.

"Bir hafta sonra peruğum bakıma gittiğinde ilk kez kel halimi gördüm. Kafa şeklimi çok beğendim. Bana yakıştı diye düşündüm” şeklinde konuşmuştu.

Oyuncu, ‘Uzun ve Güçlü Bir Hayat’ projesine katıldı. "Bana kanser tanısı konduğunda ilk önceliğim elimden geldiğince mevcut düzenimi minimum seviyede bozmak oldu."

"Kendimi işime verdim. Tedavim boyunca eşim ve oğlumun yanımda olduğunu bilmek benim için en büyük destek oldu" dedi.

Bu habere tepkiniz:



26/02/2022 11:20