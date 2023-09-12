Canan Karatay tarifini adım adım açıkladı…

Canan Karatay, gribal hastalıklarda en çok tercih edilen çorbalardan biri olan tarhananın faydalarından yararlanmak için altın değerinde tarif verdi. İşte, Canan Karatay'ın sağlıklı tarhana çorbası tarifi...

Geçmişten günümüze kadar ulaşan geleneksel Türk mutfağının baş tacı çorbalarından biri olan köy tarhanası büyük küçük herkesin severek içtiği çorbalardan biri. Elleri kınalı Anadolu kadınlarımızın her sene özenerek, bin bir emekle yaz mevsiminde hazırladığı köy tarhanası adeta şifa deposu.

Tarhana yöreden yöreye farklılık göstermekle birlikte genel olarak un, yoğurt, maya, sebze ve baharatların karıştırılarak mayalanması, kurutulması ve öğütülmesi işlemlerinden geçirilerek elde edilir.

Bir rivayete göre, Sultan bir gün bir köylünün evine misafir olur, fakir aile utana sıkıla ne ikram edeceğinin şaşkınlığıyla hemen bir çorba pişirir ve Sultan'a ikram eder.

Çorbayı çok beğenen Sultan ne çorbası pişirdiğini sorar; evin hanımı da "dar hane (fakir çorbası) çorbası, afiyetle yiyin Sultanım" diye cevap verir. Sultanların sofrasını süsleyen ve sevilerek tüketilen çorbaya o dönemler "Dar hane" denilmiş, zamanla da "Tarhana" adını almıştır. İşte evinizde köy tarhanası yapabilmeniz için ayrıntılı tarifimiz...

Malzemeler

1 kilo domates

1 kilo kırmızı kapya biber

1 kilo yeşil biber

300 gram sarımsak

Yarım kilo haşlanmış nohut

1 kilo kuru soğan

2 demet maydanoz

2 demet dere otu

2 demet taze nane

1 demet reyhan

2 kilo yoğurt

Biberiye (Tercihe göre)

Tuz

YAPILIŞI

Köy tarhanamızı yapabilmek için öncelikle bütün malzemelerimizi yıkayalım. Yoğurt ve un haricindeki malzemeleri dilimleyip geniş bir tencerede içerisine su eklemeden kendi suyunda kısık ateşte haşlayalım.

Haşlanan malzemelerimiz tamamen soğuyunca mutfak robotundan veya rondodan geçirelim. Ağzı kapaklı kova yada geniş bir mutfak leğenine robottan çektiğimiz malzemeleri koyalım.

Üzerine yoğurdu koyalım. Elimizle bütün malzemeleri karıştıralım. Ardından unu ve tuzu ekleyelim, tekrar yoğuralım ve katı bir hamur haline getirelim.

ŞİFA DEPOSU KÖY TARHANASI

Kovamızın kapağını kapatalım. 9 yada 12 gün boyunca ara ara karıştıralım. Tarhana hamurumuz kabardıkça bir tahta kaşık yardımı ile karıştıralım. Ayrıca tarhana hamurunun kovanın içinden taşmaması için sık sık kontrol edelim.

9 yada 12 gün sonunda temiz bezlerin üzerine tarhanamızı kaşık kaşık alıp yayalım. Açık havada kurutalım.

Tarhana hamurunun her iki tarafını da düzenli çevirelim kurumasını sağlayalım. Kuruyup hafif nemli elde dağılan hamur haline geldiğinde ister robottan isterseniz süzgeçten ovarak geçirebilirsiniz.

Toz haline gelen tarhanaları kurutalım. Kuru, güneş ve ışık almayan bir ortamda ağzı kapalı kavanozlarda saklayabilirsiniz.

HASTALIKLARDAN KORUR

Yoğurt, sarımsak, maya, domates, çeşitli baharatlar gibi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan malzemelerden hazırlandığı için oldukça besleyici bir çorbadır. Bu özelliği sayesinde özellikle kış döneminde içildiğinde soğuk algınlığı gibi birçok hastalığın yaşanma riskini en aza indirir.

SİNDİRİMİ RAHATLATIR

Tarhananın yapımında kullanılan yoğurt ve çeşitli bitkiler, sindirimin kolay bir şekilde yapılmasına büyük ölçüde katkıda bulunur.

Metabolizma yavaşlığından şikâyet eden insanların düzenli olarak tarhana tüketmesi öneriler arasında yer alır.