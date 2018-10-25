Canan Karatay veganlara savaş açtı!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Canan Karatay, bu kez veganlara savaş açtı. Karatay, “Tahıl yersek koyun gibi oluruz” ifadelerini kullandı.

CANAN KARATAY: “VEGANLIK HASTALIKTIR”

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tüm hayvansal gıdalardan arınmış beslenme türü olan veganlık konusunda “Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır” dedi.