Canan Karatay'dan burun tıkanıklığına formül: Kaya tuzu! Bu tarif nefes açıyor

Kış ve sonbahar ayları gelince burun tıkanıklığı ve sinüzit gibi şikâyetler de artıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, burun tıkanıklığına kaya tuzuyla yapılan solüsyonu öneriyor. Her fırsatta kaya tuzunun faydasını dile getiren Canan Karatay, bu formülün nefes açtığını belirtiyor.

Canan Karatay'ın kaya tuzuyla solüsyon önerisi burun tıkanıklığı, alerjik sinüzit ve astım gibi sağlık sorunlarına iyi geliyor. Kaya tuzunun çok faydalı olduğunu belirten Canan Karatay, bu solüsyonun nefes açtığını belirtiyor.

Kaya tuzunun aynı zamanda vücuttaki tüm metalleri attığını belirten Karatay'ın Karatay Sözü kitabında burun tıkanıklığını açan özel tarifini sizler için derledik. İşte bin derde deva kaya tuzunun burun tıkanıklığını açan solüsyon tarifi...

KAYA TUZU İLE SOLÜSYON TARİFİ

Malzemeler

1 çay kaşığı kristal kaya tuzu

1 çay kaşığı sodyum bikarbonat

1 bardak kadar içme suyu

TARİFİ

1 su bardağı içme suyunun içine kristal kaya tuzu ve sodyum bikarbonat katılıp eriyinceye kadar karıştırılır, aç karnına içilir.

BUNLARA DİKKAT!

Suyu birden bire içemeyenler, 1 tatlı kaşığı kristal kaya tuzunu ortalama on bardaklık bir sürahiye ekleyip karıştırdıktan sonra gün boyu susadıkça içebilir.

Tuzlu su içmeyi tercih etmeyenler, mercimek büyüklüğünde bir parça kristal kaya tuzunu dilleri üzerine koyarak yavaş yavaş emebilirler.

Rafine olmuş, birçok sentetik toksik kimyasal eklenerek işlenmiş sofra tuzu, rafine olmamış kristal kaya tuzu veya deniz tuzu ile aynı etkiyi göstermez.