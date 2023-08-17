Canan Karatay'ın 'tereyağlı kahve' tarifi gündem oldu

Önerileriyle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, geçen yıl şaşırtıcı önerilerine bir yenisini daha eklemişti.

Karatay, "Kahveye tereyağı koymak her derde deva" diyerek bu ikilinin zayıflamaya yardımcı olduğunu belirtmişti.

Yapılan son araştırmalar da tereyağının kalp-damar hastalıkları, felç ve Tip 2 diyabet riskini azalttığını gösterince tereyağlı kahve gündem oldu.

Bodrum'un en lüks otellerinin birinin menüsünde yer alan ve bardağı 300 liraya satılan tereyağlı kahve büyük ilgi görüyor.