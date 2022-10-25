Canavar hemşire: 400 kişiyi 'heyecan' için öldürdü!

Hemşire Charles Cullen, 16 yıllık kariyeri boyunca yüzlerce kez yaptığı gibi, hastaya damardan ilaç verirken sakince gülümsedi. Ancak hastayı iyileştirmek için tedavi etmiyordu. Bunun yerine 'heyecan' için kasıtlı olarak öldürmek amacıyla ölümcül dozda kalp ilacı veriyordu.

40 CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Dehşet verici bir şekilde, hemşirenin sadece 40 cinayeti kabul etmesine rağmen, yakalanmadan önce 400'e kadar insanın ölümünden sorumlu olduğu düşünülüyor.

Korkunç hikaye, Tobias Lindholm tarafından yönetilen, Eddie Redmayne'in New Jersey'li seri katili ve Jessica Chastain'in onu adalete teslim eden hemşireyi canlandırdığı "The Good Nurse" adlı filmle yeniden gündeme geldi.

Bu hafta izleyiciyle buluşması planlanan yeni dramanın arkasındaki gerçek hikayeye ve dünyayı korkutan tir tir titreten seri katile daha yakından bakıyoruz.

9 YAŞINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Hemşire rolüne bürünmüş olan Charles Cullen'ın, bakımından sorumlu olduğu insanlara yardım etmesi gerekiyordu, ancak o, bunun yerine New Jersey ve Pennsylvania'daki dokuz farklı hastanede çalışan bir ölüm meleğiydi.

Tıp sektörüne girmeden önce, Cullen, sefil bir yaşam olarak adlandırdığı bir hayata sahipti, ilk kez dokuz yaşındayken intihara teşebbüs etti. Hayatı boyunca yaklaşık 20 deneme yaptı.

Annesi, kız kardeşinin sürdüğü bir arabadayken bir kazada öldü; Cullen o sırada sadece 17 yaşındaydı. Kalbi kırık bir genç olarak Cullen, ABD Donanması'na katıldı ve denizaltılarda Poseidon füzelerinden sorumlu bir ekipte çalıştı.

KURBANLARINI GECE VARDİYASINDA SEÇTİ

1984'te ordudan terhisine yol açan ise, başka bir intihar girişimiydi. Tıp eğitimine Mountainside Hemşirelik Okulu'nda başladı ve ilk cinayetinden bir yıl önce, 1987'de Livingston, New Jersey'deki St. Barnabas Tıp Merkezi'nde bir iş buldu.

Cullen ayrıca 1987'de Adrienne Taub ile evlendi ve iki kızı oldu.

Yoğun bakım ünitesi hemşiresi olan Cullen, meslektaşlarının bilmediği bir şekilde, gece vardiyalarında kurbanlarını seçmek için hasta kayıtlarını araştırmak için saatler harcardı. Bu, ileride bilgisayar kayıtları incelenirken tutuklanmasına yol açacak bir hareketti.

Kurbanları arasında, Haziran 2003'te kalp krizi geçirmeden önce iyileştiği görülen ancak yaklaşık 45 dakika sonra ölen Rahip Florian Gall de vardı.

Tutuklanmasının ardından Rahip Gall'i nasıl öldürdüğü sorulduğunda, Cullen kendisine bir kalp ilacı olan digoksini, aşırı dozda enjekte ettiğini itiraf etti.

'BİR HAYAT KURTARABİLİR VEYA BİR CAN ALABİLİR'

Hastalarını, acılarına son vermek için öldürdüğü iddialarına rağmen, polis bunu heyecan için yaptığına inanıyor. Kurbanlarından bazıları ölümcül derecede hasta veya ölüme yakın olsa da, Cullen olmasaydı birçoğu hayatta kalacaktı.

13 AYDA 13 KURBAN

Seri katilin öldürme çılgınlığının bir noktasında, 13 ayda 13 kişiyi öldürdüğü ve bilinen kurbanlarının yaşları 21 ile 91 arasında değiştiği ortaya çıktı.

Sebebinin ne olduğu sorulduğunda, Cullen daha sonra bir televizyon röportajında bunların 'merhamet cinayetleri' olduğunu iddia etti:

İnsanların artık acı çekmediğini, bu yüzden bir anlamda yardım ettiğimi düşündüm.

Ancak bu açıklama büyük ölçüde reddedildi.

21 yaşındaki Michael Strenko adlı hasta, otoimmün bir hastalıktan mustaripti ve Cullen onu öldürdüğünde, dalağının alınması için yapılan rutin bir ameliyattan sonra iyileşiyordu.

Somerset ilçesi dedektifi Tim Braun şunları söyledi:

Bir hayat kurtarabilir veya bir hayat alabilirdi... Ve çoğu durumda bir can almayı seçti.

İŞ ARKADAŞI YAKALATTI

Beş farklı hemşirelik işinden kovulmasına ve diğer ikisinden istifa etmesine rağmen, hemşire Cullen her zaman iş bulmayı başardı. Hatta 1993'te hemşireliği bırakmak istediğini söyledi, ancak evliliği dağıldıktan sonra mahkeme kararıyla nafaka ödemeleri nedeniyle çalışmak zorunda kaldı.

Cullen, aynı yıl uyuduğu sırada bir iş arkadaşının evine girdi ve onu takip etmeye başladı. Takkip edildiğini anlayan kadın, Cullen'ı polise ihbar etti ve adam izinsiz girme suçunu kabul etti.

Bir yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmasına ve bu cezasının yetkililer tarafından bilinmesine rağmen, Cullen öldürmeye devam etti.

Seri katilin işlediği korkunç suçlar, izleyici ile buluşacak olan dramada, Jessica Chastain tarafından canlandırılan iş arkadaşı Amy Ridgeway'in Somerset Tıp Merkezi'ndeki bir hastanın düşük kan şekerinden ölmesinden şüphelenince ortaya çıktı.

"BENİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKTUM"

Polis ona yardım etmesi için yalvardı ve Amy dinleme cihazı takmayı ve polisin ihtiyaç duydukları kanıtları elde etmek için şüpheli ölümlerin araştırılmasına yardım etmeyi kabul etti.

Amy, adım adım Cullen ile onunla arkadaş oldu. O süreci İngiliz gazetesi The Sun'a şöyle anlattı:

Yavaş bir süreçti ve yakalamaya çalıştığım adam hakkında daha fazla şey öğrendikçe daha da sinir bozucu hale geldi. Yıllardır sadece insanları öldürmekle kalmamış, köpekleri zehirlemiş, evlere zorla girmiş ve şiddet uygulamış. Gerçekten beni de öldüreceğinden korktum.

12 Aralık 2003'te, Cullen birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüsten tutuklandı ve ertesi gün polislere yaptığı itirafla şok etti.

GECE VARDİYASINDAKİ ÖLÜM MELEĞİ

New York Post'a konuşan Amy, "İtiraf etmesinin nedeninin onu önemsemem olduğuna inanıyorum. Tüm yaptıklarına rağmen onun ruhunu önemsiyorum. İnsan kısmı canavar olabilir ama ruhu Tanrı'ya ait."

O zamanlar 46 yaşında olan Cullen, nihayet 2006'da adalete teslim edildi ve 22 hastayı zehirlediğini ve öldürdüğünü ve diğer üç kişiyi de öldürmeye çalıştığını kabul ettikten sonra 17 ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak gerçek kurban sayısının 400'e kadar çıkabileceği düşünülüyor.

"KALBİMDE BİR DELİKLE DOLAŞIYORUM"

2006'daki mahkumiyeti sırasında, kurbanlarının akrabaları kendisine "parazit", "çöp" ve "canavar" derken sessiz kaldı ve savcılarla hangi hastalarını öldürdüğünü söylemek için bir anlaşma yaparak idam cezasından kurtuldu.

Korkunç cinayetleri işleyen seri katil yakalanmış olması, sevdiklerini güvenli bir şekilde bakılması gereken bir yerde kaybedenler için pek de teselli olmayabilir.

Oğlu Michael, Cullen'ın en genç kurbanı olan Mary Strenko, aradığı teselliyi bir türlü bulamayanlardan biri. "Kalbim, oğlum için acıyor" diyen Mary, Michael'ı ne kadar özlediğini şu yaralayıcı cümle ile ifade ediyor:

Kalbimde bir delikle dolaşıyorum.

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25/10/2022 14:21