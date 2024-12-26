Canbulat, Kıvılcım ve Soyer Aksu Galip

Basketbol Liglerine üç karşılaşma ile devam edildi.

Liglerde U 18 Erkekler, ttec U Kızlar Ligi ve U 14 Rrkekler Liginde maçlar oynandı.

Canbolat’tan tarihi galibiyet

U 18 Erkekler Ligi’nde ligin yeni takımı Mağusa Canbulat, Doğu Akdeniz Üniversitesini kendi salonunda 72-32 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Mağusa Canbulat takımında 15 sayı 24 verimlilikle oynadı.

U 14 kızlarda kazanan Kıvılcım

ttec U 14 Kızlar Liginde bu gece oynanan maçta Kıvılcım, Akdeniz Spor Birliğini 42-30 mağlup ederek ikinci maçını da kazanırken Tanem 20 sayı 15 verimlilik ile maçın öne çıkan ismi oldu.

Soyer Aksu evinde kazandı

ttec U 14 Erkekler A Grubu’nda Soyer Aksu konuk ettiği Caesar Larnaka Gençler Birliğini 80-30 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Maçta Soyer Aksu’dan Mustafa 29 sayı 34 verimlik ve takım arkadaşı Arjan da 28 sayı 31 verimlilikle oynadılar.