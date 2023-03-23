Canbulat Özgürlük Ortaokulu ‘İyilikte Yarışalım’ Projesi

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde başlatılan ‘İYİLİKTE YARIŞALIM’ projesi kapsamında, ‘ARKADAŞLIĞIN DİLİ YOKTUR’ sloganıyla Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencileri, okullarında öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu arkadaşlarının hayatına dokunabilmek, onlarla kaynaşabilmek, topluma uyum sağlamalarına destek olmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirlerdi.

Bu bağlamda çok kültürlülüğü yaşayabilmek ve yaşatabilmek amacıyla okulun farklı bölümlerine dört dilde yazılan tabelalar asıldı. Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda akran danışmanlığı çalışmaları başlatılmış olup halen sürdürülüyor, ayrıca öğrencilerin ve velilerin aktif katılımlarıyla birçok ülkenin kültürünü sergileyen ‘Kültür Günleri Etkinliği’ yapıldı. Bu kültür gününe, kardeş okul olan Bekirpaşa Lisesi’nin orta bölümü öğrencileri de ortak etkinlikleriyle katkı koydu. Ayrıca yine bu proje kapsamında Gazimağusa’nın tarihi ve kültürel mekanları ile Gazimağusa Halk Kütüphanesi ziyaret edildi.

Tüm bu faaliyetlerle Canbulat Özgürlük Ortaokulu, farklı kültürlerin bir arada sevgiyle yaşayabileceklerini okulları özelinde ortaya koyarak yabancı uyruklu öğrencilerle keyifli arkadaşlıklara da zemin hazırladı.

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23/03/2023 09:10