Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda Geri Dönüşüm Temalı Yılbaşı Kermesi: Yeşil Okul Projesine Destek

Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda 28 Aralık Perşembe günü Yeşil Okul Projesi kapsamında "Yılbaşı Kermesi" düzenlendi. Kermeste yer alan ürünler Teknoloji Tasarım Öğretmenlerimiz Emel Özdemir, Eylem Açıkyıldız ve Hakan Demli önderliğinde okulumuz öğrencileri tarafından "Geri Dönüşüm " temasıyla üretildi. Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği kermesteki ürünlerin

satışından elde edilen gelir YEŞİL OKUL projelerinde kullanılacak.

Bu habere tepkiniz:

