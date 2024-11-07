Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan anlamlı kermes etkinliği

Gazimağusa’da bulunan Canbulat Özgürlük Ortaokulu Tekno Bilim Sanat Girişimcilik Kulübü, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir kermes etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler el ele vererek çeşitli ürünler satışa sundu.

Etkinliğe, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilecek gelir, okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacak. Bu duyarlı davranış, hem okul topluluğu hem de çevredeki halk tarafından büyük takdir topladı.