Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan anlamlı kermes etkinliği

ads ads ads
07/11/2024

ads
Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan anlamlı kermes etkinliği

Gazimağusa’da bulunan Canbulat Özgürlük Ortaokulu Tekno Bilim Sanat Girişimcilik Kulübü, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir kermes etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler el ele vererek çeşitli ürünler satışa sundu.

Etkinliğe, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilecek gelir, okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacak. Bu duyarlı davranış, hem okul topluluğu hem de çevredeki halk tarafından büyük takdir topladı.

07/11/2024 20:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan anlamlı kermes etkinliği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.