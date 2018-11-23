Candan Ankara’daki Kıbrıs Panelini değerlendirdi

Ankara’a masaya yatırılan Kıbrıs konusunda Cumhuriyetçi Türk Partisinin görüşlerini aktaran Armağan Candan toplantıyı BRT’ye değerlendirdi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde ” Doğu Akdeniz’deki Jeopolitik Gelişmeler ve Kıbrıs ” konulu panele katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi Dış İlişkiler Sekreteri ve Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, paneli BRT’ye değerlendirdi.

Candan, kendisinin ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Ankara’da bulunan gazetecilerle , akademisyenlerle, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle, diplomatlarıyla temas etme imkanı bulduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasetçinin Kıbrıs’taki süreci nasıl gördüklerini dile getirme fırsatı bulduğunu kaydeden Armağan Candan konuyla ilgili önümüzdeki dönemde neler yapılması gerektiğini anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Candan çalışmalarını önümüzdeki dönemde de yoğunlaştırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Candan ” Biz böylesi temasların Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak çok önemli olduğunu her halükarda düşünüyoruz. Gerek Kıbrıs’ta gerek burada gerekse başka yerlerde bu çalışmalarımızı hem AKEL’le birlikte hem de diğer konularda işbirliği yapabileceğimiz çevrelerle birlikte yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Kaynak:BRT