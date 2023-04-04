Candan: Aylardır, 3-4 bakanın ismi ‘ha gitti ha gidiyor’ diye gündeme geliyor

CTP Milletvekili Armağan Candan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında 25 okul hariç protokolde yer alanları defalardır duyduklarını, her protokolde yıllardır aynı konuların yer aldığını ama bunların hayata geçirilmediğini belirtti.

Candan, aylardır, 3-4 bakanın isminin “ha gitti ha gidiyor” diye gündeme geldiğini hatırlatarak, böyle bir ortamda bakanların verimli olmasını beklemenin saçma olduğunu belirtti.

Dünyanın her yerinde grev yapıldığını, grevin de bir hak olduğunu söyleyen Candan, toplumun vicdanında haksız konuma düşmeden önce hükümet edenlerin masayı kurması ve çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

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04/04/2023 19:01