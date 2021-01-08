Candan: Cumhurbaşkanı siyasi partilere bilgi vermiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, cumhurbaşkanlığının federasyon tezini terk edip, “iki devletli” adını verdiği farklı bir yöntem deneyeceğini açıkladığına dikkat çekerek, “Çözüm çerçevesi ne olursa olsun ‘mülkiyet, güvenlik, garanti, toprak düzenlemesi, yönetim ve güç paylaşımı’ gibi konular yine masada olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın siyasi partilere bilgi vermemesini de eleştiren Candan, “Kıbrıs konusunda neler planladığıyla ilgili, 5’li konferans öncesinde siyasi partilerle görüşme yapması yönünde cumhurbaşkanına çağrı yaptık. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute geliyor, ne konuşulacak? Bunları bilmeliyiz. Yeni dönemde siyasi partilerle istişare yapılmıyor” diye konuştu.

Armağan Candan, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kıbrıs konusundaki gelişmeleri gazetelerden öğreniyoruz”

Cumhurbaşkanının savunduğu ‘İki devletli çözüm’ modeliyle ilgili konuşan Candan, “Orta noktanın ne olduğunu biliyorlar, hayal kırıklığı yaratmamak için çıtayı yüksek tutuyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanının izlediği politikayı gazetelerden takip ettiğinden bahseden Candan, “Cumhurbaşkanına, Kıbrıs konusunda ve 5’li konferans öncesinde siyasi partilerle görüşmesi çağrısını yaptık. Meclise gelip bilgi vermeyi bırakın, cumhurbaşkanlığında bile bilgi verilmedi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute geliyor. Daha önce siyasi partilerle istişare edilirdi, yeni dönemde istişare yapılmıyor” diye konuştu.

“Masaya gelecekler değişmeyecek”

Armağan Candan, çözüm çerçevesi ne olursa olsun “mülkiyet, güvenlik, garanti, toprak düzenlemesi, yönetim ve güç paylaşımı” gibi konuların masada olacağını anlattı. Candan, “Maraş açılımı, Ercan ve Mağusa Limanlarının açılmasının güven yaratıcı önlemler olarak görüldüğünü ve kapsamlı bir çözüme giden yolda önemli olduğunu vurguladı.

“Birinin cebinden alıp başkasının cebine koymak doğru değil”

Kamuda çalışanlara yönelik hayat pahalılığını ödeyebilmek için, devlet hizmetlerine yönelik tüm toplumdan alınan harçlara yüklü artışlar getirilmesini ve emlak vergilerine yüksek zamlar yapılmasını eleştiren Candan, böyle zor bir zamanda hem artışların yapılmaması gerektiğini, hem başbakanın ‘hayat pahalılığı için yaptık’ demesinin adalet duygusunu zedelediğini söyledi. Candan, vatandaşları birbirine düşman eden yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Candan,“Birinin cebinden alıp başkasının cebine koymak doğru değil. Koronavirüs salgınından en çok reel sektör etkilendi. Reel sektöre ve çalışanlarına katkı yapılmadı. Örneğin bu dönemde en çok işsiz kalan, kayıpları olan ama bu kayıpları karşılanmayan sektör, turizm sektörüdür” diye konuştu.

Candan, “Harçlara yapılan zamlarla hayat pahalılığını ödemek istiyorlar. Asgari ücretin de belirlenmesi gerekiyor” dedi.

“Aşı planı belirlenmeli”

Güney Kıbrıs’a ayda 30 bin aşı gelmesinin planlandığını ancak KKTC’de aşı konusunda henüz somut bir adım atılmadığını anlatan Candan, “Türkiye’den bize geleceği söylenen Çin aşısının 3’ncü fazı henüz tamamlanmadı. Aşının durumu netlik kazanmadı. AB’nin Güney Kıbrıs üzerinden vereceği aşının bizde de kullanılabilmesi için girişim yapılmalıdır” dedi.

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08/01/2021 19:39