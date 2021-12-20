Candan: Karşılıklı geçişler kolaylaştırılmalı

Meclis Başkan Yardımcısı/ CTP Güzelyurt Milletvekili Adayı Armağan Candan, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında yeni geçiş kapılarının açılması gerektiğini vurguladı.

Bu zor günlerde insanlarımızın hayatını mümkün olduğunca kolaylaştırmanın zorunluluk olduğunu ifade eden Candai, bunun için de kuzeyle güney arasındaki insan ve ticari mal geçişlerini artırmanın önceliğimiz olması gerektiğini ifade etti.

Candan, “Gerek kuzeyde alışveriş yaparak daralan ekonomimize katkı yapan Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişi, gerekse çalışmak için güneye geçen Kıbrıslı Türklerin hayatını kolaylaştırmak idarecilerin gailesi olmalıdır” dedi.

Armağan Candan, bu çerçevede öneri ve görüşlerini şöyle açıkladı:

“1- Yıllardır açılmasından bahsedilen Lefkoşa Çağlayan'daki Mağusa Kapısı arabalı geçişlerde Metehan kapısında yaşanan yoğunluk ve yığılmayı hafifletecek, geçiş sayısını ciddi derecede artıracaktır.

2- Haspolat Sanayi Bölgesi'ndeki Kapı'nın açılması sanayici ve üreticilerimizin talebi olup güneye mal ihracatımızı hızlandıracak ve artıracaktır.

3- Kiracıköy-Gaziler/Akıncılar-Limya kapılarının açılması o bölgede yaşayan gerek Kıbrıslı Türk gerekse Kıbrıslı Rumların izolasyonuna son verecektir.

Bu küçücük adada insanlarımız bunca yıldır yeterince zorluk ve çile çekmiştir. Zaman inisiyatif alma zamanıdır, kaybedecek vaktimiz kalmamıştır. Yeni geçiş kapılarının açılması ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çıkmak için alınabilecek pratik ve kalıcı önlemlerden bir tanesidir. Bu kapıların açılmasından elde edilecek insani ve sosyoekonomik fayda, gerekecek maliyetin kat be kat üstündedir.

Bunun için gerekli olan siyasi irade bizde vardır. Bundan önceki kapıların açılması için kimin gerekli girişimleri yaptığı ve altyapı gereksinimlerini giderdiği halkımız tarafından iyi bilinmektedir. 23 Ocak'ta devralacağımız ülke yönetimi ile aynı iradeyi ortaya koyup gerek ilgili yerel yönetimler, gerek güney, gerek BM, gerekse de AB nezdinde tüm girişimleri yapacak ve bu kapıların da açılmasını sağlayacağız, sağlamak zorundayız.

Adadaki mevcut bölünmüşlük statükosu her iki halka da büyük zararlar vermektedir. Yeşil Hat'ta açılacak her bir delik adamızda karşılıklı bağımlılık ve faydayı artıracak, insani ilişkileri geliştirecek, daha yaşanır bir yurt yaratacaktır. Yeniden ayağa kalkmak için 23 Ocak seçimleri tarihi bir fırsattır...”

Bu habere tepkiniz:



20/12/2021 14:19