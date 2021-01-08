Candan: UBP’nin gösterdiği adaya kendi içinden yeterli oy çıkmaması skandaldır

CTP Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, UBP milletvekillerinin kendilerinin belirlediği meclis başkan adayına oy vermemesini, parti başkanının itibarını sarsma olarak nitelendirerek, böyle bir tavrı doğru bulmadığını söyledi.

“Bunu yapanlar CTP’nin rakibi UBP’dir” diye farklı bir düşünce ortaya koymayacağını, yapılanın yanlış olduğunu ifade eden Candan, “CTP’de böyle şeyler yaşanmaz. CTP’de herkes görüşlerini parti yetkili organlarında tartışır ve alınan karara uyulur” dedi.

Meclis başkanının seçilememesiyle ilgili sorunu çözmek için Meclis Danışma Kurulu’nun bugün yeniden toplandığını ve değerlendirmeler yaptığını anlatan Candan, meclisin itibarını korumak amacıyla ve başsavcılığın kararının bağlayıcı olmamasından dolayı konunun başsavcılığa götürmeden sonuçlandırmak istendiğini kaydetti.

Armağan Candan, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Konsensüsle meclis başka yardımcısı adayı oldum”

Meclis Başkan Yardımcılığı’na aday gösterilmesini değerlendiren Armağan Candan, parti içindeki istişareler çerçevesinde bu göreve kendisinin önerildiğini, bunun konsensüsle olduğunu belirtti. Candan, “CTP başka partiler gibi mevki konusunda birbirini parçalamaz parti yetkili kurullarında yapılan görüşmelerin ardından karar alınır” dedi.

Meclis başkanının seçilememesinin hoş olmadığını belirten Candan, “Meclis Danışma Kurulu bugün yeniden toplandı. Değerlendirmeler yapılıyor. Meclisin itibarı ve başsavcılığın kararının bağlayıcı olmamasından dolayı konu başsavcılığa götürmeden sonuçlandırmak isteniyor” diye konuştu.

“Pazartesi seçim yapılacak”

Pazartesi günü sürecin yeniden başlayacağını ve seçime gidileceğini belirten Candan, “UBP’nin tekrar Resmiye Canaltay’ı aday göstermesi bekleniyor. Bugüne kadar böyle bir olay yaşanmadığı için ne yapılacağı konusunda tüzükte düzenleme yoktu” şeklinde konuştu.

“Mecliste skandal yaşandı”

Hükümetin gösterdiği adayın kendi partisinden bile yeterli oy alamamasının bir ‘skandal’ olduğuna vurgu yapan Candan, “UBP kurultayı sürecinde yaşananlardan dolayı Canaltay’ın durumu böyle oldu. Kurultayın ikinci turu yapılamadı, parti genel başkanı ve başbakan seçilmiş değil adeta atanmış oldu. Partinin, hükümetin ve ülkenin kimyası bozuldu. Kapalı oylama sonunda ortaya çıkan sonuçla UBP ile hükümet sınıfta kaldı” ifadelerini kullandı.

“Bütçeye hayır diyeceğiz”

Komitede bütçe görüşmelerinin bugün başladığını ve haftaya cuma günü tamamlanmasının beklendiğini aktaran Candan, “Ocak ayının sonu gibi bütçenin geçmesi bekleniyor. Muhalefet olarak bütçeye hayır diyeceğiz” dedi.

“Meclis başkanlığında 26 ret çıktığı için tekrar seçim yapılmadı”

Meclis başkanı ve yardımcılığı konusunda yapılan seçimlerle ilgili konuşan Candan, “Seçilmek için ilk dört turda 26’nun bulunması gerekmektedir, bulunmazsa 5’nci turda çoğunluğa bakılır. Oylamalar ardı ardına yapılır. Son yapılan meclis başkanlığı seçiminde 26 ret çıktığı için tekrar seçim yapılmadı” diye konuştu.

“Özgürgün ile Sınay’ın istifa süreçleri farklıdır”

Başbakan Ersan Saner’in, muhalefette olduğu dönemde UBP’nin iktidardaki CTP’nin meclis başkanı adayına oy verdiğini anımsatmasını değerlendiren Candan, her dönemin kendi şartları olduğunu ve ona göre değerlendirilme yapılması gerektiğini söyledi.

Candan, “4’lü hükümet döneminde 27 olan hükümetin tüm milletvekilleri Teberrüken Uluçay’a oy vermişti. Ortada meclis başkan adayına oy verilmeyeceği dedikoduları ve tehlikesi yoktu. Sürekli geçmişten örnekler verip, benzeştirme yapılma çalışılıyor ama Hüseyin Özgürgün ile Abbas Sınay’ın istifa süreçleri de farklıdır. Bu olayları birbirlerine karıştırmamak lazım” dedi.

“Erken seçime gidileceği iddia ediliyor”

Hükümet ortaklarının yapılamayan atamalar konusunda birbirini eleştirdiğini belirten Candan, “Başbakan Ersan Saner, UBP’deki iç sıkıntılara ve meclis başkanlığına odaklandı o nedenle atamalar yapılamamış olabilir. ‘Canaltay’a yeniden oy verilmemesi halinde erken seçime gidilecek’ diye ortaya iddialar atılıyor. Hükümet edenler ülkenin sorunlarına eğilmelidir” diye konuştu.

Hükümet ortakları arasında farklı ve tutarsız açıklamalar yapıldığını anlatan Candan, yaşanan gelişmelerden UBP kurultayına yönelik bir hükümet ve kabine yapıldığının ortaya çıktığını vurguladı.

“CTP’de parti başkanının itibarı sarsılmaz”

Candan, UBP rakip parti de olsa, milletvekillerinin parti başkanının itibarını sarsmasını doğru bulmadığını söyledi. UBP milletvekillerinin kendilerinin belirlediği meclis başkan adayına oy vermemesini, parti başkanının itibarını sarsma olarak nitelendiren Candan, CTP’de böyle şeyler yaşanmadığına işaret etti. Candan, CTP’de herkesin görüşlerini parti yetkili organlarında tartıştığını ve alınan karara uyulduğunu vurguladı.

“Halk hesabı seçimde keser”

Bazen bir partinin içine düştüğü olumsuz durumun genellemelere neden olduğunu, ‘siyasete güven kalmadı’ diye diğer partileri de etkilediğini dile getiren Candan, “Siyaset halka hizmet etmek içindir. Halk yaşananları değerlendirir ve seçimde hesabı keser” dedi.

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08/01/2021 18:41