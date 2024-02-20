Candan: Üreticiler bize ‘Gidin Meclis’i onların kafasına yıkın’ dediler

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda dün İstatistik Kurumu verileri ve yükseköğretim kurumlarının denetlenmesine yönelik iki araştırma komitesi kurulmasının ardından bugün de üyeleri belirlendi.

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, “Halk Geçim, Hükümet Kurultay Derdinde” konusunda güncel konuşma yaptı.

Candan, bu sabah Güzelyurt’ta yapılan eyleme değinerek, narenciyenin sokağa dökülmüş olmasının üzücü olduğunu söyleyerek, “Siz Güzelyurt’u vermişsiniz haberiniz yok” dedi.

Narenciyenin yollara döküldüğünü görmekten “üzüntü duyduğunu” söyleyen Candan, ihracatçı, üretici, kontraktör gibi tüm kesimlerin bugünkü eyleme katılarak durumun devam edemeyeceğini aktardığını belirtti.

Candan, yetkililerin sorunun çözüldüğüne ilişkin açıklamalar yaptığını ancak yapılan eylemin bunun böyle olmadığını gösterdiğini söyledi.

Türkiye’de yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle üretilen narenciyenin ihracatında sorun yaşanacak noktaya gelindiğini bu sorunun daha da büyük sıkıntılara yol açabileceğini söyleyen Candan, hükümetin geç kalarak yapmaya çalıştığı girişimlerin yeterli sonucu üretmediğini iddia etti.

Candan, hükümetin büyük ortağı ile küçük ortağının gündeminin ise kurultay olduğunu ileri sürerek, “Olan Kıbrıs Türk halkına, tüm tüketicilere oluyor” dedi.

Narenciyenin dalında kalması, üreticinin yetersiz fiyatla tazmin edilmesinin doğru olmadığını söyleyen Candan, hükümetin hemen Güzelyurt’a giderek bu sorunun çözümüne yönelik çalışma yapması gerektiğini belirtti.

-Candan: “Merak ediyorum Sayın Bakan Güzelyurt’ta gittiğinde kimlerle görüşüyor?”

Yeniden kürsüye çıkan CTP Milletvekili Armağan Candan, aylardır kürsüden aynı konuları dile getirdiklerini söyledi, sanki ilk defa bunlar konuşuluyormuş gibi bir hava yaratıldığını kaydetti.

“Merak ediyorum Sayın Bakan Güzelyurt’ta gittiğinde kimlerle görüşüyor?” diye soran Candan, “Bugün Güzelyurt’ta görüştüğümüz üreticiler bize ‘Gidin Meclis’i onların kafasına yıkın’ dediler.” şeklinde konuştu.