Candan: Yerel yönetimler hizmetlerinin geriye götürülmesine izin vermeyeceğiz

Meclis’te "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"na ilişkin görüşme devam ediyor

CTP Milletvekili Armağan Candan ise “Biz burada bugün Kıbrıs’ın kuzeyine çağdaş belediyeciliği getiren CTP’nin milletvekilleri olarak konuşuyoruz” diyerek, yerel yönetimler hizmetlerinin geriye götürülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Merkezi hükümetlerin halka götüremediği hizmetleri belediyelerin götürdüğünü söyleyen Candan, “Belediyeleri kaosa sürükleyemezsiniz. Buna izin vermeyiz” dedi.

Hükümeti “ben yaparım, olur” anlayışında olmakla suçlayan Candan, UBP’yi halkın ve muhalefetin sesine kulak vermeye çağırdı.

Candan’ın konuşması sırasında hükümet vekilleri Meclis Salonu’na döndü.

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24/08/2022 22:29