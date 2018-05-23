Candan, Yunanistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi toplantısında Cumhuriyet Meclisi'ni temsil etti.

22 Mayıs tarihinde Yunanistan Parlamentosu'nda yer alan toplantının gündemini yolsuzlukla mücadele, terör kurbanlarının korunması, Mısır'daki siyasi dönüşüm, Suriye'deki son durum, Gazze'deki son durum ve Yunanistan'ı ilgilendiren boyutlarıyla mülteci sorunu ve Türkiye ile bu konuda yürütülen işbirliği konulari oluşturdu.

Toplantıya AKPA Başkanı, Yunanistan Meclis Başkanı, Yunan Göç Politikası Bakanı ile Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı da katıldı.

Toplantı sırasında söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan Yunanistan'ın ilgili bakanlarına Yunanistan'ın Kıbrıs politikasının ne olduğunu sorarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın geçtiğimiz günlerde Guterres çerçevesinde Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlanması için çağrı yaptığını, Rum tarafından buna ilişkin net bir yanıt gelmediğini ifade etti. Yunanistan'dan da bu konuda bir açıklama gelmediğini vurgulayan Candan, ilgili bakandan Yunanistan'ın tavrının ne olduğunu açıklamasını istedi.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Yunanistan'ın BM Genel Sekreteri'nin İyi Niyet Misyonu çercevesinde yürütülmekte olan Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını desteklediğini belirterek, kendilerini ilgilendiren hususun güvenlik ve garantiler olduğunu vurgulayarak diğer başlıkların Kıbrıs'taki taraflar arasında çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.

Armağan Candan'ın Türkiye ile AB arasında mültecilere ilişkin olarak varılan mutabakatın sonuçlarının ne olduğuna ilişkin sorusu üzerine ise Yunanistan Göç Politikası Bakanı, bu mutabakat sayesinde kaçak mülteci sayısında bir düşüş yaşandığını, Türkiye ile bazı konularda ikili anlaşmazlıkları olmasına rağmen bu konuda karşılıklı iyi niyetle başarılı bir işbirliği yürüttüklerini vurguladı.

CTP Milletvekili Armağan Candan toplantıdan sonra diğer ülke heyetlerinin milletvekilleri ile birlikte Yunanistan Dışişleri Eski Bakanı ve Milletvekili Dora Bakoyanni'nin rezidansında düzenlenen davete katıldı.