Candy gidiyor, Chibozor geliyor

Türk Ocağı'nda üç yıldız ismin ayrılmasından sonra Candy Agustine ile de ipler kopma noktasına geldi. Maaşının yükseltilmesini isteyen Candy'ye hayır cevabı verildi. Ertaç Taşkıran'a yakınlığıyla bilinen Candy'nin Mesarya yolunda olduğu öğrenildi.

Ertaç, Remzi ve Bilal'in Mesarya'ya transferinden sonra yabancı kontenjanında Joseph ile devam edilmeyeceği açıklanmıştı.

Kanat futbolcusu isteyen teknik direktör Nazım Aktunç'un raporu doğrultusunda yarın Ocak yönetimiyle görüşme yapılacağı öğrenildi.

Girne Halk Evi'nden ayrılacak olan Chibozor için de sarı siyahlılar ilk görüşmeyi başkan Veli Esendağlı ile gerçekleştirdi. Transferin yarın sonuçlanması bekleniyor.

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09/01/2022 21:59