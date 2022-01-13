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Candy Mesarya’da Joseph Ocak yolunda

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13/01/2022

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Candy Mesarya’da Joseph Ocak yolunda

Ara transfer dönemi yarın 17.00'de sona ererken takımlar son hamlelerini  yapıyor. Türk Ocağı'ndan Ertaç, Bilal ve Remzi'yi  Mesarya kadrosuna kattıktan sonra yabancı kontenjanında da Candy Augustine'nin transferini bitirdi.

Mesarya'da ilk yarıda istenileni veremeyen ve ligde gol atamayan Joseph Obidiaso ile ipler koptuktan sonra Türk Ocağı kulübü  Candy'den boşalan yabancı kontenjanı için Joseph'i gündeme aldı.

 İki kulüp anlaşmaya varırken Candy için bonservisinin olduğu Lefke'den de Mesarya’ya transferine izin çıktı. Joseph ile de Türk Ocağı kulübünün son pürüzleri giderip yarın imza attırması bekleniyor.a

13/01/2022 19:33
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TAGS: Candy Mesarya’da Joseph Ocak yolunda
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