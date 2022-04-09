Candy'e veda plaketi

Mesarya'nın Nijeryalı futbolcusu Candy Agbane'ye son maçı öncesi kulüp başkanı Halil Topaloğlu tarafından plaket verilerek teşekkür edildi.

Ara transfer döneminde Türk Ocağı'ndan transfer edilen Candy, Mısır Ligi ekiplerinden ENPPI ile ön sözleşme imzaladı.

Üç hafta önce Candy'e gelen transfer teklifini Mesarya yönetimine ileten golcü futbolcu izin alarak Mısır'a gitmeye karar verdi.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde forma giyen Ebuka ile Dinopeter'in takımı ENPPI 13 maç sonunda 15 puanla 9.sırada bulunuyor.

Nijeryalı 26 yaşındaki futbolcu ligin ilk yarısında Türk Ocağı formasıyla 8 gol, Mesarya formasıyla 3 gol kaydetti.

Hamitköy karşısında forma giyen Candy bu akşam Mısır'a gitmek için ülkemizden ayrılacak.

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09/04/2022 16:42