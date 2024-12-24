Caner Kalaycı: Olası kast talebimiz var

İsias Otel enkazında eşi Duygu Kalaycı ve kızı Lavin Kalaycı’yı kaybeden Caner Kalaycı, davanın 6. duruşmasında duygusal bir açıklama yaptı. Kalaycı, “Ben eşimi ve kızımı kaybettim. Eşim de bir hukukçuydu, çocuklarının başında olmak için oraya gitti. Çocuklarına sarılı bir şekilde hayata veda etti. Bir karar üretecekseniz, bunun olası kastla gelmesini istiyoruz. Olası kast talebimiz var. Cesaretle bu kararı çıkmanızı bekliyoruz. Bu, Türkiye için bir nefes olacaktır. Onlar için emsal olmasını istiyoruz.” dedi.