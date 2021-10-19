Canev Dinçer, ‘Unutulmayanlardan Kıbrıs Havaları’ İsimli Kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a Takdim Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğretmen ve yazar Canev Dinçer’i kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Canev Dinçer kabulde, “Unutulmayanlardan Kıbrıs Havaları” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, çok değerli bir öğretmen olarak Canev Dinçer’in eğitime yaptığı önemli katkılara vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının yetiştirilmesinde internetin olmadığı dönemlerde öğretmenlere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Geçmiş zamanlarda vatan ve millet sevgisini aktaranların değerli öğretmenler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kültür ve geleneklerinin, varoluş mücadelesinin, ortaya konulan irade ve vatan sevgisinin ifade edildiği böyle bir eseri takdir ettiğini ifade ederek, Dinçer’i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

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19/10/2021 11:26