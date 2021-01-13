Çangar’dan KDV’ye ek servis paketi hediye!

Çangar Motors, müşterilerini düşünmeyi sürdürüyor. Artık bakım maliyetleri konusunda endişelenmek tarihe karışıyor. MINI ve BMW 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, X1 ve X2 modellerinde KDV indirimine ek olarak BMW Service Inclusive paketi Çangar Motors’dan hediye. Detaylı bilgi ve test sürüşü için Çangar Motors BMW ve MINI showroomunu ziyaret edebileceği ifade edildi.

Çangar Motors’dan yapılan açıklamada servis kapsamında şu değişimler ve bakımlar yer alacak:

• Motor yağı değişimi (yağ filtresi dahil)

• Periyodik bakım kapsamında hava filtresi*, yakıt filtresi*, mikrofiltre, buji* değişimi

• Fren hidroliği servisi

• Araç kontrol servisi

• Ön – arka fren balataları değişimi

• Ön – arka fren diskleri değişimi

• Debriyaj seti değişimi

• Silecek lastikleri değişimi

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13/01/2021 15:26