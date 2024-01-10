Suat Günsel ailesinin, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde inşa ettiği cami açılmadan mahkemelik oldu.

Söz konusu caminin park alanının ülkenin önde gelen ailelerinden Sanver ailesinin arazisine inşa edildiği ortaya çıktı. Sanver ailesi, caminin park yeri alanının kendi arazileri içine inşa edildiği ve kendilerinden inşaat için izin alınmadığı gerekçesi ile Günsel ailesini dava etti.

Ahmet Sanver konuya ilişkin yaptığı açıklamada caminin önemli bir bölümünün kendi arazileri üzerine yapıldığını söyledi. Bu inşaat için kendilerinin izni olmadığımı ifade eden Sanver, “Biz mal sahipleri olarak kul hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.

Sanver, “Bu camide yapılacak olan duaların haram olduğu ve caiz olmadığı günah olduğu açıkça ortadadır” ifadelerini kullanırken “Arazimiz işgal edildi. Günsel’i önce Allah’a sonra mahkemelere havale ediyoruz” dedi.