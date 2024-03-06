Cani anne: 'Gizli altınları' bulmak için oğlunu satanist ayinde kurban etti

Kolombiya'da bir kadının 6 yaşındaki oğlunu canice katlettiği olayın ayrıntıları kan dondurdu.

6 yaşındaki Maximiliano Tabares, annesi Sandra Patricia Caro Perez ve sevgilisi Fabian Andres Carmona Ramirez tarafından korkunç bir şekilde katledildi. Cani anne ve sevgilisinin küçük çocuğu 2 gün boyunca "kötü ruhları kovmak için" düzenlediği satanist ayinde öldürünceye kadar dövdüğü ortaya çıktı.SATANİST TARİKAT LİDERİ ÇIKTILAR

Anne Perez, Eylül 2022'de ortadan kaybolan Maximilano'nun bakkala gittiğini ama geri dönmediğini söylemiş, okuluna da hasta olduğunu bildirmişti.

Evinde voodoo büyüsü bebekleri ve büyü kitapları bulunan kadının ve sevgilisinin Los Carneros ismli bir Satanist grubun liderleri olduğunu belirleyen polis, çifti gözaltına almıştı. Ayrıca çocuğun büyükannesi de olayla bağlantılı soruşturmada tutuklanmıştı.

Evde kavanozlar içinde ölü hayvanlar da ele geçirilmişti.

Olaydan bir ay sonra küçük çocuğun işkence izleri taşıyan cansız bedeni bir köyde toprağa gömülü halde bulundu.

Önceki gün mahkemeye çıkan Perez'in, oğlunun ölümüyle altınla dolu gizli bir hazineye ulaşacağını düşündüğü belirtildi. Çiftin yeni başladıkları madencilik işinde başarılı olmak için Maximilano'yu Şeytan'a kurban etmek zorunda olduklarına inandıkları bilgisi mahkeme kayıtlarına da yansıdı.