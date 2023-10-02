Çanlar Valerien Ismael için çalıyor

Beşiktaş sonrası Watford'a imza atan Valerien Ismael için işler pek de yolunda gitmiyor. Ligdeki son 2 maçını kaybeden ve sezona iyi bir giriş yapamayan Watford'da Valerien Ismael'in geleceği tartışılıyor.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Watford macerasına atılan Valerien Ismael, Championship ekibinde de şu ana dek aradığını bulamadı.

Sezona galibiyetle başlayan ancak ardından oynanan 8 maçta sadece 1 kez kazanan Valerien Ismael'in Watford'u son 2 maçından ise puan çıkaramadı.

VALERIEN ISMAEL'İN AKIBETİ TARTIŞMA KONUSU



9 maçta 4 yenilgi, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alan Valerien Ismael'in geleceği de tartışma konusu oldu. İngiliz basınında yer alan haberde kulüp sahibi Gino Pozzo'nun Fransız teknik direktörün görevine son verebileceği aktarıldı.

Deplasmanda üst üste oynanacak Sunderland ve Cardiff maçlarının Valerien Ismael'in akıbetini belirleyeceği haber detayında yer aldı.

Yine haberde Watford'un sahibi Gino Pozzo'nun teknik direktörlere fazla zaman tanımadığı ve 2014 yılından beri İtalyan futbol adamının tam 17 teknik direktörle çalıştığı hatırlatıldı.