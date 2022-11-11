Canlarını tehlikeye atıyorlar

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11/11/2022

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Canlarını tehlikeye atıyorlar

Özel Haber

Yayaların, özelliklede öğrencilerin sıklıkla kullandığı bir güzergah olan Lefkoşa'da “Fuar Kavşağı” olarak bilinen bölgede, üst geçit var ancak kullanan yok.

Gün içerisinde onlarca kişi büyük bir tehlike altında yolun karşısına geçiyor, üst geçidin hiç kullanılmaması ise dikkatlerde kaçmıyor.

Ölümle neticelenen kazanında yaşandığı bölgede yayaların canları pahasına araçların arasından geçmeye çalıştığı, Haber Kıbrıs muhabirinin deklanşörüne yansıdı.

11/11/2022 18:37
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TAGS: Canlarını tehlikeye atıyorlar
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