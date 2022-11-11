Canlarını tehlikeye atıyorlar

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Yayaların, özelliklede öğrencilerin sıklıkla kullandığı bir güzergah olan Lefkoşa'da “Fuar Kavşağı” olarak bilinen bölgede, üst geçit var ancak kullanan yok.

Gün içerisinde onlarca kişi büyük bir tehlike altında yolun karşısına geçiyor, üst geçidin hiç kullanılmaması ise dikkatlerde kaçmıyor.

Ölümle neticelenen kazanında yaşandığı bölgede yayaların canları pahasına araçların arasından geçmeye çalıştığı, Haber Kıbrıs muhabirinin deklanşörüne yansıdı.

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11/11/2022 18:37