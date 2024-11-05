Canlı hayvan ticareti yapan çete çökertildi

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05/11/2024

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Canlı hayvan ticareti yapan çete çökertildi

Rum Veteriner Dairesi’nin, gümrük makamları iş birliği sonucu, canlı hayvan ticareti yapan bir çetenin çökertildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Veteriner Dairesi’nin, yurt dışından evcil hayvan getirerek yasa dışı satış yapan kişileri tespit ettiğini yazdı.

Gazete bu kişilerin sık sık yurt dışına çıktıklarını, ülkeye dönüşlerinde ise köpeklerin kendilerine ait gibi gösterdiklerini ve daha sonra sattıklarının ortaya çıkarıldığını belirtti.

05/11/2024 10:56
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TAGS: Canlı hayvan ticareti, çete
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