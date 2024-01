Canlı internet bağlantısıyla kumar oynatan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)- Girne’de faaliyet gösteren Dee Europen Casino’nun bodrum katında canlı internet bağlantısıyla slot makineleriyle kumar oynatan Dee European Casino direktörü Tamer Çoban, Savoy Casino Genel Müdürü Hasan Adnan Leventyürü, Savoy Co Ltd. direktörü Ahmet Fahri Arken, Savoy Casino İşletmecisi Halil Can Demirezen , Savoy Kamera Müdürü Ruslan Zhursunov ile suçla bağlantılı tutuklanan Savoy İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Kurt bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yağız Kol, 15 Ocak 2024 tarihinde başlatılan internet üzerinden kumar oynatma soruşturması kapsamında Dee Europen Casino’nun bordum katının arandığını söyledi. Polis, 58 adet aktif, 3 adet pasif durumda slot makinesi ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, slot makinelerinin bağlı oldukları kamera sistemin emare alındığını belirtti. Polis memuru, emare alınan sistemde yapılan incelemede Savoy Casino çalışanı 20 kişinin isimlerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 3 kişinin ise sistemde takma adla işlem yaptığını söyledi. Polis memuru Yağız Kol tutuklanan zanlılardan Ahmet Fahri Arken’in slot makineleriyle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru Yağız Kol yapılan soruşturma sonucu Arken’in kurulan sistemle bağlantısını belirlediklerini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Kurt hariç diğer 5 kişinin internet üzerinden kumar oynatılmasıyla bağlantısını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, Kurt’un da ele geçirilen slot makinelerinde çalıştıkları tespit edilerek tutuklanan personeli 31 Aralık 2023 tarihinde işten çıkarılmış gibi göstermek için evrak hazırladığını ve Çalışma Bakanlığına verdiğini belirlediklerini ifade etti. Polis memuru Yağız Kol zanlı Kurt’un ifadesinde Hasan Adnan Leventyürü’nün kendisine talimat verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, Hasan Adnan Leventyürü’nün internet üzerinden kumar oynattığına dair mesajlar tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen emarelerin incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlılar Tamer Çoban, Hasan Adnan Leventyürü, Ahmet Fahri Arken, Halil Can Demirezen ve Ruslan Zhursunov’un 200 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalaması ve zanlıların kişi başı bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, Kurt’un ise 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının şahsen 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar yargılanıncaya kadar serbest kaldı.

Bu habere tepkiniz:



23/01/2024 20:48