Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı yaşamını yitirdi

Artı TV ekranlarında katıldığı canlı yayında bir anda fenalaşan ve herkesi korkutan 'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan, hemen hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'TE VEFAT ETTİ

Yayın sırasında kalbinin durduğu, daha sonra ise çalıştırıldığı belirtilen Ayan'ın yoğun bakıma alınarak uyutuldu. 48 saatin ardından durumunun yeniden değerlendirilmesi ön görülen Ayan, tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

ACI HABERİ DİLİPAK VERDİ

Acı haberi Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından duyurdu. Dilipak paylaşımında, "İnna lillah ve inna ileyhi raciun Nasrullah Ayan Gaziantep te vefat etmiştir" ifadelerini kullandı.

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31/08/2022 09:33