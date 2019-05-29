25 Mayıs gecesi ödülleri verilen Cannes Film Festivali’nde önemli ödülleri kazanan iki film, Netflix'in yayın haklarını satın alması ile artık Netflix kataloğunda yer alıyor.

Netflix'in yayın haklarını satın aldığı ''Atlantics'' ve ''I Lost My Body'' artık Netflix kataloğunda yer alıyor.

Cannes'dan ödülle ayrılan iki filmin yayın hakları Netflix'te!

Popüler dijital video platformlarından Netflix, bu sene 72. kez düzenlenen ve Pazar akşamı verilen ödüllerle sona eren Cannes Film Festivali’nde ödül kazanan iki filmin haklarını satın alarak kataloğuna ekledi: Altın Palmiye’den sonra en prestijli ödül sayılan Grand Prix ödülünün bu yılki sahibi ‘’Atlantics’’ ve Uluslararası Bağımsız Eleştirmenler ödülünü alan film ‘’I Lost My Body’’. Mati Diop’un ilk uzun metraj filmi olan ‘’Atlantics’’ aynı zamanda Altın Palmiye için yarışan ilk siyahi kadın yönetmenli film olmasıyla da önemli. Jeremy Clapin’in yönettiği animasyon film ‘’I Lost My Body’’ ise sahibini arayan kesik bir elin hikayesini anlatıyor.